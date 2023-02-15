15 февраля 2023, 08:36
Отказ от расследования взрывов на «Северных потоках» назвали кульминацией бессилия Европы
Global Times: отказ Европы от расследования ЧП на «Северных потоках» показал ее бессилие
Отказ европейских стран проводить полноценное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» продемонстрировал полное бессилие Европы и ее политическую зависимость от США. Об этом изданию Global Times сообщила депутат немецкого бундестага Севим Дагделен.
Политик сравнила нынешние власти Германии с вассалом США, который услужливо выполняет все требования, несмотря на угрозы безопасности для собственного народа.
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«Конфликт на Украине хорошо показал, что Евросоюз находится в полной зависимости от США. ЕС не смог снять с себя оковы, эта ситуация демонстрирует бессилие сообщества», — сказала Дагделен.
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Депутат уточнила, что амбиции США стали причиной украинского кризиса.
«Сам Евросоюз не сделал ровным счетом ничего, чтобы остановить назревающий конфликт между Россией и Украиной», — добавила депутат.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден решился на подрыв «Северных потоков» из-за опасения отказа Германии от антироссийских санкций.
США
Газопровод Северный поток — 2
Евросоюз
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