Эмбарго на нефть из России приведет к росту инфляции, страны Евросоюза ожидает ценовой шок. Такое мнение высказал в беседе с изданием Spiegel глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.

В ближайшее время европейские компании и потребители начнут страдать от высоких цен на бензин, которые продолжат расти. Для Европы отказ от импорта российской нефти может стать «худшим из возможных сценариев», считает Вольф.

«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперед», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — «тихий ужас», — говорится в материале.

Правительства стран ЕС может попробовать смягчить ценовой шок понижением налогов и дотациями, но это приведет к увеличению госдолга, отметил аналитик. При этом нефтяное эмбарго уменьшит доходы России лишь в долгосрочной перспективе, считает экономист.

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России. Они касаются предприятий и физических лиц. Также новые рестрикции подразумевают поэтапный отказ от поставок сырой нефти из России.