Отказ от алкоголя и фастфуда позволил британке сбросить 45 кг

Коори вышла замуж в сентября 2016 года и начала стремительно набирать вес. Примерно в то же время она перенесла операцию на спине, принимала множество лекарств. Врачи заявили, что она никогда больше не сможет заниматься спортом.

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Днем женщина нередко заказывала себе еду через фирмы доставки, а вечера проводила в ресторане. Редко когда день обходился без бутылки-другой вина. Ее перекусы состояли из чипсов и сосисок. В месяц из бюджета семьи около тысячи фунтов стерлингов (чуть более 80 тысяч рублей) уходило на продукты, готовую еду и выпивку.

«Мы с мужем очень любим проводить время с друзьями. Во время встречи в ресторане у меня было три перемены блюд. Кроме того, мы брали пиццу или тайские блюда на вынос. А еще я пила вино или джин, когда общалась с друзьями или мужем», — рассказала о своей прошлой жизни Корри.

В конце концов боли в спине и безрадостная жизнь настолько надоели ей, что британка объявила войну своим лишним килограммам. Она отказалась от фастфуда и алкоголя. Когда были сброшены первые 10 килограммов, Корри начала постепенно вводить в свой распорядок дня физические нагрузки. Грамотная программа с сочетанием кардио- и силовых тренировок позволила ей укрепить мышцы спины и придала уверенности в себе.

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Менять себя Корри начала в мае 2019 года. Изначально она планировала похудеть на 20-25 килограмм, но так увлеклась, что продолжила сбрасывать. На обед у нее теперь овощные супы, а на ужин — лосось на пару. За всю 14-недельную программу она ни разу не притронулась к алкоголю.

«Если у вас есть травма или вы хотите сбросить вес, помните, что физические упражнения очень полезны для вашего здоровья. Вам просто нужно очень захотеть заниматься и регулярно делать это», — сказала Корри.

Она все еще продолжает заниматься собой. Сейчас ее программа в тренажерном зале нацелена на стабилизацию веса и закрепление результатов.

Если для Корри рестораны быстрого питания навсегда закрыты, то кое-кому они принесли настоящее счастье. Парень сделал предложение любимой в ресторане быстрого питания, и теперь сотни людей и крупных компаний по всему миру хотят помочь паре.