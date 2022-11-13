Мир 13 ноября 2022, 01:01 Отказ Маска приехать на форум G20 объяснили CNBC Indonesia: Маск отказался ехать на форум G20 необходимостью быть в США Википедия

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Американский миллиардер Илон Маск отказался приехать на бизнес-форум G20. Такое решение связано с необходимостью находиться в США, пояснил глава Торгово-промышленной палаты Индонезии Аршад Рашид. Его слова привел телеканал CNBC Indonesia.

Как пояснил Рашид, предприниматель сможет в онлайн-режиме присоединиться к обсуждению на мероприятии «Навигация по глобальным технологическим инновациям в будущем». Также организаторы бизнес-форума ждут участия основателя Microsoft Билла Гейтса.

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Ранее журналисты сообщили, что предстоящий саммит G20 пройдет без традиционной общей фотографии представителей стран. Индонезия решила отказаться от съемки из-за геополитической напряженности вокруг украинского конфликта.

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Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. Сейчас там проводят министерские встречи по различным сферам деятельности. Президент Владимир Путин решил не ехать на саммит. От онлайн-выступления он также отказался. Не будет на переговорах «Группы двадцати» и украинского лидера Владимира Зеленского.