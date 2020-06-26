Отказ Китая от долларов сделает страну уязвимой перед США

Раньше подобные рассуждения были более эмоциональными и казались мало реалистичными, сейчас же подобный вариант развития событий выглядит правдоподобным. Изменения произойдут в силу развития блокчейн-технологий.

Данный процесс — прямое посягательство на статус доллара, как мировой резервной валюты, и США, как мирового финансового центра, считает эксперт.

«Не думаю, что Штаты будут пассивно наблюдать, как из-под них аккуратно „выбивают стул“», — отметил Вихлянцев.

При этом он напомнил, что Китаю принадлежит 1,1 триллиона долларов в виде гособлигаций США. Такая сумма равняется приблизительно трети всех резервов КНР. Этот факт сильно усложняет ситуацию для Пекина, предположил Вихлянцев.

Кроме того, для Китая существует еще одно препятствие — привычка. Основные ресурсы — промышленные металлы, нефть, газ, золото — все привыкли оценивать в долларовом эквиваленте. Достойную альтернативу этой валюте еще не нашли.