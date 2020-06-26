    26 июня 2020, 17:54

    Отказ Китая от долларов сделает страну уязвимой перед США

    Алена Макаренко

    Власти Китая намерены отключиться от долларовых платежных систем SWIFT и CHIPS. Вряд ли, КНР сможет отказаться от SWIFT, но вот национальную валюту укрепить точно стоит. Так считает управляющий партнер консалтинговой компании KYC и Vax Capital Кирилл Вихлянцев. Об этом сообщила «Политика сегодня».
    Отказ Китая от долларов сделает страну уязвимой перед США

    Раньше подобные рассуждения были более эмоциональными и казались мало реалистичными, сейчас же подобный вариант развития событий выглядит правдоподобным. Изменения произойдут в силу развития блокчейн-технологий.

    Данный процесс — прямое посягательство на статус доллара, как мировой резервной валюты, и США, как мирового финансового центра, считает эксперт.

    «Не думаю, что Штаты будут пассивно наблюдать, как из-под них аккуратно „выбивают стул“», — отметил Вихлянцев.

    При этом он напомнил, что Китаю принадлежит 1,1 триллиона долларов в виде гособлигаций США. Такая сумма равняется приблизительно трети всех резервов КНР. Этот факт сильно усложняет ситуацию для Пекина, предположил Вихлянцев.

    Кроме того, для Китая существует еще одно препятствие — привычка. Основные ресурсы — промышленные металлы, нефть, газ, золото — все привыкли оценивать в долларовом эквиваленте. Достойную альтернативу этой валюте еще не нашли.