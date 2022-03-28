Отказ ЕС от энергоносителей России назвали самоубийством

Решение Европы отказаться от российских энергоносителей станет самоубийственным, в том числе и с политической точки зрения. Бесплатно поставлять странам ЕС газ Россия не будет.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов высказался о возможном отказе от топлива из РФ в эфире телеканала «Россия 24».

«Отказаться тут от российских энергоносителей — я думаю, что это было бы в известной степени самоубийственно на данном этапе для стран Евросоюза, а для политиков — политическим самоубийством», — подчеркнул он.

В «Газпроме» и профильных министерствах уже начали работать над вопросом оплаты экспортируемого Россией газа в рублях. В Кремле отметили, что бесплатно голубое топливо Европа не получит.

Со странами, которые не имеют возможности оплачивать газовые поставки рублями, можно было бы договориться о доставке товаров и технологий в обмен на национальную валюту РФ.