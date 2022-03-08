Отказ ЕС от эмбарго на поставки нефти из России помог избежать коллапса мировой экономики

Отказ стран Евросоюза от полного отказа от поставок нефти из России мог привести к полному коллапсу и стагнации мировой экономики. Об этом «360» заявил политолог Сергей Станкевич.

Он напомнил, что обсуждение введения эмбарго шло практически сутки, но в результате ряд стран Евросоюза, включая Германию, отказались от такого шага.

«Европа импортирует порядка 500 тонн нефти в год, из них 150 миллионов тонн, то есть треть, приходится на российский экспорт. Плюс дополнительно еще 80 миллионов тонн нефтепродукты. Заместить эти поставки нечем», — заявил Станкевич.

Он отметил, что даже разговоры о введении эмбарго на экспорт российской нефти вызвали скачки на биржевом рынке, когда нефтяные фьючерсы поднялись до 140 долларов за баррель.

«Как только стало известно к утру, что эмбарго не будет, цена снизилась и сейчас составляет 125 долларов за бочку. Но это все равно много. Европейский союз воспринимает эту цену достаточно тяжело. Но шага, который ведет к коллапсу и стагнации мировой экономики удалось избежать», — подытожил Станкевич.

Отказ от российских энергоносителей принесет непоправимый вред экономике Германии заявил немецкий экономист Даниэль Штельтер. Он пояснил, что приостановка поставок нефти и газа из России приведет к росту цен, двузначной инфляции и полному застою в экономике.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что Евросоюз пока не сможет прекратить работу с энергетическими компаниями России.

«Здесь важно не совершить ошибку. Мы не можем позволить, чтобы это спровоцировало неконтролируемые риски, касающиеся поставок в Европу, — привела его слова газета «Известия».