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    08 марта 2022, 13:58

    Отказ ЕС от эмбарго на поставки нефти из России помог избежать коллапса мировой экономики

    Политолог Станкевич: Евросоюзу нечем заместить поставки российской нефти

    Анатолий Минкин, Андрей Васильев

    Отказ стран Евросоюза от полного отказа от поставок нефти из России мог привести к полному коллапсу и стагнации мировой экономики. Об этом «360» заявил политолог Сергей Станкевич.

    Отказ ЕС от эмбарго на поставки нефти из России помог избежать коллапса мировой экономики

    Он напомнил, что обсуждение введения эмбарго шло практически сутки, но в результате ряд стран Евросоюза, включая Германию, отказались от такого шага.

    «Европа импортирует порядка 500 тонн нефти в год, из них 150 миллионов тонн, то есть треть, приходится на российский экспорт. Плюс дополнительно еще 80 миллионов тонн нефтепродукты. Заместить эти поставки нечем», — заявил Станкевич.

    Он отметил, что даже разговоры о введении эмбарго на экспорт российской нефти вызвали скачки на биржевом рынке, когда нефтяные фьючерсы поднялись до 140 долларов за баррель.

    «Как только стало известно к утру, что эмбарго не будет, цена снизилась и сейчас составляет 125 долларов за бочку. Но это все равно много. Европейский союз воспринимает эту цену достаточно тяжело. Но шага, который ведет к коллапсу и стагнации мировой экономики удалось избежать», — подытожил Станкевич.

    Отказ от российских энергоносителей принесет непоправимый вред экономике Германии заявил немецкий экономист Даниэль Штельтер. Он пояснил, что приостановка поставок нефти и газа из России приведет к росту цен, двузначной инфляции и полному застою в экономике.

    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что Евросоюз пока не сможет прекратить работу с энергетическими компаниями России.

    «Здесь важно не совершить ошибку. Мы не можем позволить, чтобы это спровоцировало неконтролируемые риски, касающиеся поставок в Европу, — привела его слова газета «Известия».