Отказ Египта признать крушение лайнера над Синаем терактом оценили в Совфеде

Морозов заметил, что понимает мотив Каира. По его мнению, руководству страны «проще делать вид, что это не теракт и тогда последствия экономические, как и туристические, будут выглядеть иначе».

«Но у нас сомнений в этом [что был теракт] нет. Мы принимали решение совершенно осознанно, не сразу объявили эту ситуацию терактом, а сначала было проведено тщательное расследование, нами было доказано, что это теракт. Мотивация Египта, мне представляется, чисто экономической, мол «опасности для туристов никакой нет, приезжайте». С другой стороны, это некое самооправдание, что их меры безопасности делают теракт в воздухе невозможным», — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что с исторической точки зрения решение египетской стороны «не соответствует действительности». Морозов подчеркнул, что российские спецслужбы доказали «природу и исполнителей» теракта.

Ранее Каир отказался признать крушение лайнера над Синаем терактом. «360» попытался понять, почему Египет пытается откреститься от трагедии.