Мир 04 сентября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Отказ Болгарии от газового контракта с Россией назвали самой большой глупостью Экс-замминистра энергетики Болгарии Куюмджиев: страна погрязнет в кредитах для оплаты газа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительству Болгарии предстоящей зимой предстоит брать кредиты для покупки газа по неподъемным ценам. У страны была возможность заключить долгосрочный контракт с Россией и платить по фиксированной ставке, но болгары от нее отказались.

Прогноз в эфире телеканала телеканала Bulgaria ON AIR дал бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев, уточнило РИА «Новости».

Реклама

Политик подчеркнул, что цена на энергоноситель в ближайшем будущем продолжит расти, а средств в бюджете на их покупку уже не хватит.

Реклама

«Мы сами отказались от контракта, который гарантировал нам поставки и предсказуемость, происходит то, что происходит. Это самая большая глупость, которую можно было сделать», — заявил Куюмджиев.

Бывший чиновник отметил, что страна продолжает покупать российский газ, но уже на рынках, где очень высокие цены. Поэтому теперь для полного обеспечения страны энергоносителем правительству придется брать кредиты для оплаты. Это станет единственным спасением.

По мнению Куюмджиева, альтернатива российском газу на Балканском полуострове так и не появилась, хотя американцы убеждают руководство Евросоюза наладить поставки сланцевого газа.

Бывший заместитель министра добавил, что не видит ничего плохого в лоббировании интересов заокеанских компаний в Болгарии. Но сам метод добычи газа компаниями США в Европе не приветствуется.

Власти Болгарии объявили, что не намерены заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа еще в августе прошлого года. Альтернативой там назвали участие в единой платформе по покупке энергоносителей Евросоюза. При этом министр энергетики страны Росен Христов предлагал внести изменения в еще действующий договор с учетом изменения ситуации на топливном рынке.

0 0 0 0 0 0