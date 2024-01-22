Мир 22 января 2024, 11:55 Отказ Аргентины вступить в БРИКС не повлияет на планы объединения Рябков: планы БРИКС не изменятся из-за отказа Аргентины вступить в организацию Zhang Guojun/Xinhua/globallookpress

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Отказ Аргентины от присоединения к БРИКС не повлияет на планы организации по укреплению стратегического партнерства в различных сферах. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к суверенному выбору властей Аргентины.

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«В то же время решение Аргентины никак не повлияет на планы объединения укреплять стратегическое партнерство и развивать взаимодействие по всем трем магистральным направлениям — в сфере политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактов», — указал дипломат.

О «замене» Аргентины в организации на другую страну речь не идет, поскольку это «не футбольный матч» — приглашение высылали конкретным государствам, пояснил замминистра.

Рябков напомнил, что российское председательство в 2024 году ставит перед собой задачу органичной интеграции новых участников в БРИКС. Он назвал организацию «самодостаточным объединением со своими традициями, процедурами и ценностями», а ее расширение — свидетельством роста ее авторитета, но не самоцелью.

Кремль также с уважением отнесся к решению Аргентины.