Откачку топлива с контейнеровоза Rise Shine приостановили из-за непогоды

Откачку нефтепродуктов с контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель 9 ноября у берегов Находки, приостановили из-за погодных условий. Об этом сообщил ТАСС директор приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Иван Агаревский.

«Откачка [топлива] пока приостановлена из-за погоды. Ориентировочно, 40 тонн было выкачано», — привело агентство слова своего собеседника.

Водолазные работы на месте ЧП, как добавил Агаревский, пока не ведутся. Боновые ограждения после приостановки работ по откачке топлива снова установили около севшего на мель судна.

На контейнеровозе находится 200 контейнеров с запчастями, в баках — свыше 300 тонн горюче-смазочных материалов.

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель и переломился на две части возле Находки. Все произошло из-за сильного шторма. Спасатели МЧС России смогли спасти моряков среди бушующей непогоды в Японском море. Судно Rise Shine попало в сводки происшествий как минимум в четвертый раз.