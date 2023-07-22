Мир 22 июля 2023, 13:37 Отход территорий Украины к европейским странам допустили в США Экс-офицер разведки США Скотт Риттер: Венгрия, Румыния и Польша получат территории Украины РИА «Новости»

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Территории Украины могут отойти к ряду европейских стран по итогам конфликта с Россией. Такое предположение на своем YouTube-канале высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украина не сможет избежать ситуации, при которой Польша придет и возьмет часть ее западных регионов. Это даст Венгрии возможность присоединить определенные территории. После этого Румыния сделает то же самое», — сказал он.

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По мнению Риттера, украинский конфликт с последующим разделом страны приведет к неминуемому противостоянию внутри НАТО и Евросоюза.

«Не забывайте, что Польша является членом обоих объединений. Если она станет отбирать землю Украины, то это сразу спровоцирует конфликт внутри Евросоюза», — добавил бывший разведчик.

Ранее на стремление Польши забрать себе часть украинских земель указал президент России Владимир Путин, напомнил «Царьград».