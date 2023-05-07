Мир 07 мая 2023, 01:31 Отец сербского террориста умер от сердечного приступа «Политика»: отец устроившего теракт в Младеноваце умер от сердечного приступа Freepik

Читать 360tv в

Отец молодого мужчины, обвиняемого в совершении теракта в Сербии, умер от сердечного приступа. Как написали в местной газете «Политика», он не смог вынести этого и скончался после задержания сына.

В ночь на пятницу 5 мая 21-летний парень открыл стрельбу из автомата, принесенного из дома. Молодой человек стал стрелять после спора с группой людей на школьном дворе. После этого вернулся в свое село, где тоже открыл огонь.

Реклама

В результате погибли восемь человек. Ранения получили 13 человек. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Президент Сербии Александр Вучич назвал это происшествие террористическим актом и «нападением на всю страну». Он заявил, что стрелка задержали, и он больше «никогда не выйдет из тюрьмы».

Полиция продолжает расследование. В Сербии объявили трехдневный траур.

За несколько дней до этого преступления в школе Белграда открыл стрельбу 14-летний школьник. Погибли девять человек, еще 15 получили ранения. Мальчика поместили в психиатрическую больницу, а его отца задержали за неправильное хранение оружия.