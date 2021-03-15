Отец русскоговорящего ученика рассказал о «беспределе» в латвийской школе

Житель Риги Игорь Юдин рассказал в социальных сетях о сложностях, с которыми столкнулся его сын во время обучения в Кенгарагской средней школе. Они возникли у ребенка из-за русского языка.

Отец первоклассника возмутился тем, что учительница по дизайну и технологии рассказывала про правила изготовления хлеба полностью на латышском языке, сообщил он на своей странице в Facebook.

«Чтобы было понятно объясню — с засеивания семян, до выпечки готового хлеба! Полностью на латышском у первоклассников! Мне даже интересно, многие ли из нас смогут самостоятельно об этом рассказать на латышском?» — риторически спросил Юдин.

После этого мужчина уточнил, что ребенку нужно было постоянно предоставлять свои отчеты о проделанной работе с помощью приложения Word.

Мужчина дополнил, что его ребенок весь день самостоятельно готовился к уроку, выучил весь текст, чтобы не читать его по бумажке, а его преподаватель не приняла его работу, потому что он рассказывал на русском языке.

«Беспредел какой-то», — добавил взволнованный отец.

При этом он сообщил, что учительница не имела права не принимать работу мальчика, поскольку до седьмого класса ребенок может отвечать на удобном ему языке.

Многие пользователи социальных сетей заняли сторону недовольного сложившейся ситуацией родителя.