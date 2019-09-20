Отец рассказал, как его детей облили горящим маслом в турецком отеле

Горящее масло вылилось на двух детей из России во время кулинарного шоу в одном из турецких отелей. Отец пострадавших мальчиков рассказал, что загорелась струя масла из бутылки. Дети стояли в стороне, а инцидент произошел из-за неверных действий поваров.

Мужчина сообщил, что во время шоу повара использовали бутылку с маслом или жидкостью для розжига огня.

Получивших ожоги детей решили оставить на лечении в Турции Подробнее

«Повара, видимо, очень много налили, пламя пошло в бутылку, и вместо того, чтобы ее выбросить, они сильнее нажали, и огненная струя вылетела из бутылки. Жидкость горящая, которая попала на детей, ее и стали тушить», — рассказал отец пострадавших телеканалу «Звезда».

Собеседник добавил, что мальчики находились в трех метрах от места проведения шоу — они наливали себе суп. Сам мужчина в момент ЧП находился в другом зале, а сотрудники отеля отказались показать ему записи видеокамер наблюдения.

Дети получили серьезные ожоги: у одного обгорело 27% тела, а у другого 16% кожного покрова.

Как сообщили «Известия», к отелю у семьи претензий нет. Администрация не стала отрицать своей вины, разместила детей в хорошей клинике, оплатила лечение и компенсировала стоимость обратных билетов в Россию.