Отец признанной погибшей Наи Риверы решил сам найти ее тело. Видео
Мужчина не смирился с тем, что полиция прекратила поисковую операцию, сообщило издание The Mirror.
Отца Наи засняли полностью одетым, когда он плавал в озере Пиру. Полицейские по-прежнему придерживаются версии о том, что Ривера утонула.
Власти округа объявили ее погибшей несколько дней назад. Операцию по спасению заменили на мероприятия по поиску тела актрисы.
Ная Ривера приехала на озеро вместе с четырехлетним сыном, арендовала лодку и отправилась плавать. Спустя несколько часов на лодочной станции заметили, что судно дрейфует. На нем нашли спящего мальчика. Артистки с ним не было. Ребенок рассказал, как мама прыгнула в воду и не вернулась.
Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор». 33-летняя актриса стала третьей погибшей из основного состава шоу.