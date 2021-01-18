Отец отказался подписывать свидетельство о рождении ребенка, узнав его имя

Подруга назвала ребенка именем бывшего и разругалась с бойфрендом. Отец попросту отказался подписывать свидетельство о рождении ребенка.

Недовольный отец выложил пост на Reddit, чтобы получить ответ, как ему быть дальше. Пользователь написал, что его сын родился в этом месяце. С матерью ребенка автор поста встречается уже четыре года. Беременность супруги не планировали, женщина принимала противозачаточные таблетки, но они, судя по всему, не сработали.

Парень, в честь которого назвали малыша, был первой любовью матери. Они встречалась в течение восьми лет.

Когда стало известно о беременности, женщина решила оставить ребенка, несмотря на возражения нынешнего бойфренда. Он отговаривал ее, говоря, что они еще не женаты и не обзавелись собственным жильем.

Пара спорила по поводу имени, пробуя разные варианты. В итоге они остановились на том, которое устраивало обоих.

«Ребенок родился, все улыбаются, и мы наконец-то вернулись домой. Пришло время зарегистрировать его, мне нужно подписать свидетельство о рождении. К своему удивлению я увидел, что ребенка зовут не тем именем, о котором мы договорились, а тем же, что и ее бывшего», — написал огорченный отец.

Речь идет о полном имени новорожденного из двух частей. То есть не просто Джон или Майк, а, к примеру, Джон Стюарт.

Мать младенца сказала, что назвать его так было сиюминутным решением. Супруг ей не поверил и отказался подписывать свидетельство, пока она не изменит имя на то, о котором договорились. Также мужчина подумывает над тем, чтобы сделать тест на отцовство.