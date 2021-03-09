facebook_pixel
    09 марта 2021, 12:09

    Отец Меган Маркл заявил, что не считает королевскую семью расистами

    Наза Салех Захи

    Отец Меган Маркл, Томас Маркл, не считает королевскую семью Великобритании расистами. Такое заявление он сделал после скандального интервью дочери и принца Гарри.

    Отец Меган Маркл заявил, что не считает королевскую семью расистами

    «Я очень уважаю членов королевской семьи. Я не думаю, что британская королевская семья— расисты. Я не думаю, что британцы — расисты. Я думаю, что Лос-Анджелес расистский, я думаю, что Калифорния расистская», — сказал Маркл в эфире британского утреннего шоу на телеканале ITV.

    Он выразил мнение и надежду, что вопрос о том, насколько ребенок будет темнокожим, был просто глупым вопросом, заданным неким человеком просто так. Томас Маркл заявил, что комментарий про цвет кожи ребенка следует внимательно изучить.

    Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время него герцогиня Сассекская рассказала, что некоторые представители королевской семьи в период ее первой беременности гадали, какой цвет кожи будет у первенца принца Гарри. Однако кому именно принадлежат эти рассуждения, супруги не раскрыли. Также Маркл поведала о том, что ее посещали мысли о суициде.