Отец Меган Маркл заявил, что не считает королевскую семью расистами

Отец Меган Маркл, Томас Маркл, не считает королевскую семью Великобритании расистами. Такое заявление он сделал после скандального интервью дочери и принца Гарри.

«Я очень уважаю членов королевской семьи. Я не думаю, что британская королевская семья— расисты. Я не думаю, что британцы — расисты. Я думаю, что Лос-Анджелес расистский, я думаю, что Калифорния расистская», — сказал Маркл в эфире британского утреннего шоу на телеканале ITV.

Он выразил мнение и надежду, что вопрос о том, насколько ребенок будет темнокожим, был просто глупым вопросом, заданным неким человеком просто так. Томас Маркл заявил, что комментарий про цвет кожи ребенка следует внимательно изучить.

Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время него герцогиня Сассекская рассказала, что некоторые представители королевской семьи в период ее первой беременности гадали, какой цвет кожи будет у первенца принца Гарри. Однако кому именно принадлежат эти рассуждения, супруги не раскрыли. Также Маркл поведала о том, что ее посещали мысли о суициде.