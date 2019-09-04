Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии

Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.

«Болгария была социалистической страной и благодаря советской армии была освобождена. А сейчас поднимается волна, что якобы ее оккупировали, привезли репрессии. Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии», — сказал Киркоров в интервью Telegram-каналу «Подъем».

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Народный артист России и Болгарии добавил, что современные власти балканской страны хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию из-за того, что «сейчас надо разжигать огонь против России».

Ранее МИД Болгарии в преддверии открытия в Российском культурно-информационном центре в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, опубликовал на своем сайте противоречивое сообщение.

В нем было сказано о том, что «советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах».

Также в ведомстве не поддержали тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.