    20 декабря 2019, 10:28

    Отец и дочь соврали о выигрышах в лотерею, чтобы получить деньги

    Алена Макаренко

    Отец и дочь из Америки соврали о выигрышах в лотереях. Таким образом они хотели получать от правительства налоговые вычеты за якобы выигранные деньги. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun-Sentinel.

    Кеннет Роджер Эдмонсон и его дочь Даниэль Текила Эдмонсон регистрировали фальшивые декларации с 2015 года. По предварительной информации, они потребовали выплатить 175 миллионов долларов в качестве налоговых возмещений за выигрыш в лотерее.

    В итоге им удалось получить от Налогового управления США 3,4 миллиона долларов. Однако позже выяснилось, что родственники никогда не выигрывали в лотерее.

    Сначала отец и дочь объявили о своей неприкосновенности и отказались подчиняться властям. Женщина еще потребовала денежную компенсацию за несправедливое заключение и называла себя «коренной мавританской американкой».

    Федеральный суд Палм-Бич обвинил близких в мошенничестве и предоставлении поддельных документов. Теперь злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и пять лет лишения свободы за фальшивки.