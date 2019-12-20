Отец и дочь соврали о выигрышах в лотерею, чтобы получить деньги

Кеннет Роджер Эдмонсон и его дочь Даниэль Текила Эдмонсон регистрировали фальшивые декларации с 2015 года. По предварительной информации, они потребовали выплатить 175 миллионов долларов в качестве налоговых возмещений за выигрыш в лотерее.

В итоге им удалось получить от Налогового управления США 3,4 миллиона долларов. Однако позже выяснилось, что родственники никогда не выигрывали в лотерее.

Сначала отец и дочь объявили о своей неприкосновенности и отказались подчиняться властям. Женщина еще потребовала денежную компенсацию за несправедливое заключение и называла себя «коренной мавританской американкой».

Федеральный суд Палм-Бич обвинил близких в мошенничестве и предоставлении поддельных документов. Теперь злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и пять лет лишения свободы за фальшивки.