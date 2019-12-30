Отец Греты Тунберг рассказал, как она стала экоактивисткой

Отец 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, Сванте Тунберг, рассказал, как его дочь начала бороться за экологию. Он отметил, что с тех пор она стала гораздо счастливее.

Об этом он рассказал в ходе интервью на радиостанции «Би-Би-Си» в понедельник, 30 декабря, в ходе специальной предновогодней программы, которую вела и редактировала сама Грета.

Сванте Тунберг рассказал, что дочь боролась с депрессией три или четыре года — до того, как начала забастовки в поддержку климата. Отец активистки рассказал, что она перестала говорить и ходить в школу, а потом начала отказываться от еды. По словам Сванте, это был настоящий «кошмар для родителей».

Позднее Грете диагностировали синдром Аспергера. Сванте отметил, что они с супругой стали проводить с дочерью больше времени и занялись обсуждением и изучением проблем климата. Он рассказал, что даже стал вегетарианцем, чтобы поддержать свою дочь. Ее мать, в свою очередь, отказалась от полетов на самолете. Сванте Тунберг также сопровождал Грету в ее путешествиях в Нью-Йорк и Мадрид на климатические саммиты ООН. Они добирались туда на паруснике, чтобы нанести как можно меньше вреда окружающей среде.

Я сделал все это не для спасения климата, я сделал это для того, чтобы спасти моего ребенка Сванте Тунберг.

Сванте отметил, что занятия климатическими проблемами действительно помогли Грете и «дали много энергии», которая позволила справиться с трудным жизненным периодом. По словам отца, его 16-летняя дочь стала гораздо счастливее и постоянно улыбается. Однако Сванте беспокоится за нее из-за всех хейтеров, с которыми школьнице приходится сталкиваться. Однако сама Грета справляется с критикой.

«Честно говоря, я не знаю, как она это делает, но она смеется большую часть времени. Она находит это веселым», — пояснил ее отец.