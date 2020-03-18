Отец Бориса Джонсона нарушит рекомендации правительства Британии

Стэнли Джонсон подчеркнул, что пойдет в паб в случае «необходимости».

«Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб», — отметил он.

Ранее Борис Джонсон порекомендовал тщательно мыть руки для борьбы с коронавирусом. В Twitter его предложение высмеяли.