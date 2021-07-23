Отец австрийского мальчика рассказал, как возникла идея письма для Путина

Отец австрийского мальчика Маттиаса Брандштеттера сообщил, почему их ребенок решил написать письмо президенту РФ Владимиру Путину. По словам родителей, они часто разговаривают с сыном о международной политике, но больше всего мальчику нравится Россия. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Маттиас очень интересуется Россией последние полгода. В конце апреля он пришел к нам с женой и сказал, что хочет написать письмо президенту Путину», — рассказал отец мальчика.

Десятилетний Маттиас раскрыл смысл написанного обращения. Он сообщил президенту России о том, что в Европе много людей любят его страну. Он хочет, чтобы Европа и Россия работали вместе.

На прошлой неделе мальчик получил ответ от посла России в Австрии. Также ребенку подарили несколько книг и большой портрет Владимира Путина.

Отец добавил, что никто не ожидал такого в их семье. Благодаря посту посольства в социальных сетях о письме ребенка узнал весь мир.

«Я люблю мамочку, я люблю Россию, привет вашему президенту», — подытожил Маттиас.