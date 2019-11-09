Отец Ассанжа заявил о смертельной опасности тюрьмы для здоровья журналиста

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон выразил беспокойство по поводу жизни своего сына. По его словам, Ассанж может умереть в тюрьме.

Шиптон рассказал газете Daily Mail, что два дня назад навестил Ассанжа в тюрьме. Мужчина заявил, что столкнулся с «горькой правдой» и понял, что в тюрьме его сыну грозит опасность.

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Ранее Шиптон называл условия содержания Ассанжа в британской тюрьме мучительными. Знаменитый журналист сталкивается с физическими и психологическими страданиями и уже заметно похудел. Шиптон сообщил, что в августе, когда они встретились, Ассанж дрожал и нервничал.

1 мая Ассанжа приговорили в Британии к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого в США предъявили журналисту новые обвинения. Речь идет о шпионаже с целью получения секретов национальной безопасности, помощи и поддержке аналитика АНБ Челси Мэннинг, которая организовала утечку информации из военной разведки. По мнению американских властей, это сделало США менее защищенными. В Минюсте сказали, что Ассанжа могут приговорить к 175 годам тюрьмы.