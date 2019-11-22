Отец Ассанжа заявил, что будет бороться за сына до конца
Шведское дело против Ассанжа закрыли за ненадобностьюПодробнее
Он сообщил норвежскому изданию VG, что девять лет молчал и не комментировал обвинения, выдвинутые против Джулиана. Только опасения, что Ассанжа могут выдать Соединенным Штатам, где ему грозят 175 лет тюрьмы, заставили его заговорить.
Шиптон ездит по европейским странам и пытается организовать политическую и гражданскую поддержку сыну. Он сообщил, что Ассанж потерял в заключении много килограммов и сейчас находится в больнице тюрьмы Бельмарш.
«Я старый человек и не могу перепрыгнуть тюремные стены, чтобы вытащить его. Но я буду делать все, что могу. Я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть на то, что происходит», — сказал Шиптон.
Он также осудил британские власти, которые годами отказывались отвечать, будет ли экстрадиция в США, а сейчас без причины удерживают Ассанжа в тюрьме строгого режима.
Шиптон приветствовал закрытие дела против Джулиана в Швеции. По его мнению, этот факт ослабит международное доверие к шведской судебной системе.