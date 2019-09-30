  • Отец Ассанжа рассказал о его мучениях в британской тюрьме

    30 сентября 2019, 01:57

    Кирилл Фролов

    Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что его сына мучают в британской тюрьме. Активист сталкивается с физическими и психическими страданиями, а также заметно теряет в весе, сообщил The Independent Джон Шиптон.
    Отец Ассанжа рассказал о его мучениях в британской тюрьме

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    По словам отца, Ассанж «подвергается всевозможным истязаниям».

    «В последний раз я был у Джулиана в августе. Он немного дрожал и был беспокойным. Он сильно потерял в весе. И интенсивность его лечения возросла за последний год», — рассказал Шиптон.

    По его мнению, единственными правонарушителями в этой ситуации выступают британские власти и Королевская прокурорская служба.

    11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в Лондоне, после того как Эквадор отказал ему в убежище. Активист скрывался от британских властей в посольстве Эквадора с 2012 года.

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    В феврале-марте 2020 года начнутся слушания по экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в шпионаже и других преступлениях. Разоблачителю грозит пожизненное заключение.

    Австралийский журналист и телеведущий Джулиан Ассанж запустил сервис WikiLeaks в 2006 году. Проект специализируется на утечках секретной информации. В частности, сайт публиковал документы по участию США в войне в Афганистане и Ираке и о слежке американских спецслужб за европейскими лидерами.