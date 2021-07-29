Отели в турецком Мармарисе начали эвакуировать из-за лесных пожаров

Турецкие власти в Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей в районе, где разгорелся крупный лесной пожар. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пока эвакуация идет в профилактических целях. Все дело в том, что направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий. В социальных сетях появились видео с места стихийного бедствия. На кадрах видно, что рядом с пляжем, где куча туристов, вовсю горят леса. Черный столб дыма понялся в небо. Отдыхающие в панике пытаются уйти в безопасное место.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе Мармариса. Тем не менее число погибших в результате лесных пожаров в Анталье достигло трех человек.

Пожары также охватили провинции Адана и Мерсин. Пламя в Турции бушует уже несколько дней. Спасатели за этой время эвакуировали жителей более 20 населенных пунктов. В генконсульстве РФ сообщили, что пока не стоит вопрос об эвакуации российских туристов из Антальи.