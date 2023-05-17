Мир 17 мая 2023, 09:28 Отели в Нью-Йорке выгнали ветеранов на улицы ради заселения беженцев — СМИ Newsweek: отели Нью-Йорка выселили ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов Pxhere

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Американские отели стали выселять ветеранов, чтобы вместо них поселить у себя мигрантов. Об этом заявила обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.

«Нью-йоркские отели выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов. Обмен позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в среднем в размере ста долларов за ночь», — написала она в своей статье.

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По ее словам, 20 ветеранов попросили уехать. Правозащитники вмешались в ситуацию, они добились переселения пожилых людей в другие гостиницы.

Представитель благотворительного фонда Брайан Малер высказал мнение, что администрация президента Джо Байдена, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, а также отсутствие планирования и коммуникации в городе виновны в текущем кризисе. Все это вылилось в «перемещение местных ветеранов и, кто знает, скольких других людей, находящихся в группе риска», подчеркнул он.