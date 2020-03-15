Отели Роналду переоборудуют под больницы для борьбы с коронавирусом

Криштиану Роналду всегда был известен своей благотворительностью. Сейчас он тоже не остался в стороне от борьбы с пандемией. Футболист «Ювентуса» решил отдать свои гостиницы под больницы для заразившихся.

При этом пациентам не придется платить за услуги врачей. Как написала испанская газета Marca, Криштиану лично оплатит все счета, в том числе работу медперсонала.

Сам Роналду находится на карантине. Ранее он приехал в Португалию на день рождения сестры. Потом стало известно, что у его коллеги из итальянского «Ювентуса» — Даниэля Ругани — нашли COVID-19. Из-за этого португальский футболист вынужден был отложить свое возвращение в Италию и остаться на своей вилле на Мадейре. Криштиану в своем Instagram призвал подписчиков «прислушиваться к рекомендациям властей и считать защиту своей жизни главным приоритетом». Из-за вспышки нового типа коронавируса многие футбольные лиги приостановили сезон. Чемпионат Италии тоже отложен.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 156 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Сложная ситуация сложилась в Италии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии. В Италии COVID-19 заболели более 21 тысячи человек, его жертвами в стране стали свыше 1,4 тысячи.

В России зафиксировано 59 случаев. В связи с этим власти Московской области создали оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всю последнюю информацию можно получить в официальном Telegram-канале штаба.