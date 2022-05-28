Отели Болгарии начали выселять беженцев с Украины

Получившие временное убежище в Болгарии украинские беженцы до 1 июня должны покинуть отели, которые предоставили им временное размещение. Власти страны отменили компенсацию владельцам гостиничного бизнеса, которая составляла 15 левов (540 рублей) в день на мигранта. Об этом сообщило издание BTV Novinite.

Председатель болгарского агентства по по вопросам беженцев Мариана Тошева заявила, что украинцев вывезут на поездах на подготовленные государственные базы. Процесс переселения начнется в воскресенье и продлится до 1 июня.

«Беженцев до вокзала отвезут на автобусах, где они сядут на поезда и прибудут на базы размещения», — заявила Тошева.

По ее оценке, всего в стране находятся 300 тысяч беженцев с Украины и только 40 тысяч получают помощь государства, среди них беременные женщины и инвалиды.

Тошева отметила, что многие оказались недовольны новыми местами размещения, но никаких подробностей жалоб она не привела.

По данным СМИ, отельеры в преддверии летнего сезона заявили о необходимости переселения украинских беженцев, так как началась массовая отмена брони номеров от туристов.