Отельеры России не оценили закрытие Турции

Возросшие цены на отдых в России демонстрируют недолговременный рост спроса. Об этом сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов эфире «Говорит Москва».

«Я не считаю объективно выгодным закрытие границ. С точки зрения повышения спроса на определенный период, да, он становится ажиотажным. Тут вопрос в том, кто из этих гостей вернется в отели, когда границы откроют», — заявил Прасов.

Он также добавил, что любой человек находится перед оптимальным соотношением цены и качества. По его мнению, когда у такого человека уже будет возможность сравнивать, тогда будет коррекция рынка и с точки зрения и уровня загрузки, то наверняка будет корректировка ценовой политики.