Отель Трампа сносят в Атлантик-Сити. Прямая трансляция

39-этажный небоскреб Trump Plaza в Атлантик-Сити, где располагались казино и отель, подготовили к сносу. «360» ведет прямую трансляцию.

Казино в высотке бывшего президента США Дональда Трампа открыли в Атлантик-Сити в 1984 году. С того момента в здании не раз проводили громкие боксерские поединки. В 2014-м игорное заведение прикрыли, а здание решено было снести.

В конце прошлого года газета The Guardian писала, что право взорвать Trump Plaza продадут на благотворительном аукционе. По данным издания, Трамп разорвал большинство связей с Атлантик-Сити в 2009 году. После этого он лишь получал 10% от доходов трех казино в городе за использование своего имени.