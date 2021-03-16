Отель с белыми медведями открыли в Китае

Китайские отельеры придумали нестандартный способ, как привлечь побольше клиентов. В Харбине на северо-востоке КНР открыли отель, гости которого могут провести время в компании белых медведей. На территории есть вольер с полярными хищниками, за которыми можно наблюдать прямо из номеров.

Как сообщил телеканал CNN, отель Polar Bear — это часть тематического парка Harbin Polarland.

«Едите ли вы, играете или спите, белые медведи составят вам компанию», — сообщили организаторы в WeChat. Пресс-секретарь Harbin Polarland рассказал, что помещение, откуда животных видно из отеля, — это лишь часть большого вольера. Медведи гуляют на улице, когда это позволяют температура и чистота воздуха.

По его словам, интерес к проживанию в отеле, где за отдельные номера придется выложить до 2288 юаней (более 25 тысяч рублей), очень высокий. Сейчас все номера забронированы на несколько дней вперед.

Вице-президент группы по защите прав животных PETA Джейсон Бейкер осудил предприимчивых китайцев и заявил, что белым медведям место на воле, а не в отеле.

«Белым медведям место в Арктике, а не в зоопарках и уж тем более не в отелях. <...> Эти хищники активны в природе до 18 часов в сутки. Каждый день они обходят свои территории, которые могут простираться на тысячи миль. Вот где они наслаждаются настоящей жизнью», — заявил зоозащитник.

В конце декабря российский биолог Леонид Зайка показал своим подписчикам в Instagram берлогу белого медведя изнутри. Он залез туда, снял видео, и берлога ему так понравилась, что захотел встретить в ней Новый год.