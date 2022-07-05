Отдыхающие в Турции отогнали шваброй похожую на акулу рыбу

Отдыхающие на турецком курорте Мармарис увидели в море похожую на акулу рыбу. Один из мужчин принялся отгонять незваную гостью шваброй. Происходящее засняли на видео и поделились кадрами в соцсетях.

Похожую на акулу рыбу заметили у общественного пляжа, написало издание ABC Gazetesi. Сначала купающиеся в море не обращали внимания на торчащий из воды плавник. Но в какой-то момент один из отдыхающих стал кричать, что видит акулу. После этих слов мужчина подплыл к рыбе со шваброй и стал бить по воде. В итоге ему удалось прогнать морского обитателя.

Сразу после публикации ролика в соцсетях пользователи стали спорить, кто на самом деле подплыл к людям. Некоторые утверждали, что на видео попал средиземноморский сарган, которого из-за большого плавника часто принимают за акулу. Другие писали, что это была настоящая акула. Позже местные власти подтвердили догадки первой группы пользователей.

«Рыба, которую отдыхающие видели на общественном пляже и приняли за акулу, была средиземноморским сарганом», — отметили они в соцсетях.

Как считают специалисты, сарган является безобидным морским обитателем.