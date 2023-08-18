Мир 18 августа 2023, 02:14 Отдыхающие на пляжах Одессы оказались под угрозой из-за мин Украинский эколог Балинский: противоминные сетки на пляжах Одессы не работают РИА «Новости»

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Установленные на пляжах Одессы противоминные сетки никого не защищают. Об этом эколог Владислаа Балинский сообщил украинскому изданию Vesti.ua.

По словам специалиста, он нырял в море и обнаружил, что мины запутались в сетках на большей протяженности пляжа.

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«Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес мог зарабатывать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан», — высказался эколог.

В конце июля 2023 года на пляже курорта Шиле в окрестностях Стамбула обнаружили 28 неразорвавшихся мин в опасной близости от берега.

В середине июля российское Минобороны предупредило о минной опасности в Черном море. В северо-западной части моря российские военные обнаружили дрейфующую мину ВСУ.

В марте морская мина разорвалась у берегов Одессы, а в феврале — у побережья грузинского города Батуми.