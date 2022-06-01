Отделы обмена и возврата товаров IKEA заработали в России

IKEA заявила, что открывает отделы обмена и возврата товаров в России. Об этом сообщила пресс-служба шведской компании.

«С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00», — говорится в официальном сообщении на сайте компании.

Там уточнили, что центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени. Вернуть и обменять товар можно в случае, если он представлен в наличии в магазинах. Клиенты также могут вернуть деньги за подарочную карту.

Магазины IKEA закрылись в России 4 марта. В мае сообщалось, что компания будет выплачивать заработную плату свои работникам до текущего августа. Приостановка работы магазинов в РФ пока действует до 31 августа. Она произошла после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.