Мир 26 августа 2023, 14:43 Отдельная бригада для применения морских дронов появилась в ВМС Украины ВМС Украины создали отдельное подразделение морских беспилотников Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Отдельное подразделение морских беспилотных комплексов появилось в составе ВМС Украины. Об этом сообщили на странице ведомства в социальной сети Facebook*.

Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости страны, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотников специального назначения. До настоящего момента о существовании подобного подразделения не сообщалось. Глава украинской службы безопасности Василий Малюк назвал морские БПЛА «уникальным изобретением» СБУ.

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Секретарь Совета безопасности Росси Николай Патрушев заявлял, что при координации западных кураторов украинские спецслужбы осуществляют атаки воздушных и морских беспилотников. По его словам, одним из таких эпизодов стал теракт на Крымском мосту.

Украинские СМИ ранее сообщили, что СБУ и ВМС ВСУ могут быть причастны к ЧП на Крымском мосту, которое произошло утром 17 июля.

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