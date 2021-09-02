Лондон выработал три варианта размещения ядерного оружия на случай отделения Шотландии

В Великобритании разработали секретные планы по размещению своих подводных лодок с ядерным арсеналом на военных базах США или Франции в случае, если Шотландия отделится и станет независимым государством. Об этом сообщила газета The Financial Times.

По информации источников издания, в недавнем прошлом обсуждались планы по перемещению подводных лодок с баллистическими ракетами типа Trident из Шотландии на другую территорию.

По итогу было выработано три сценария действий. Первый вариант предполагает размещение субмарин в другом порту Великобритании, второй — на территории одной из союзных стран. К примеру, на базе французских атомных подлодок на полуострове Иль-Лонг недалеко от города-порта Брест или на американской военно-морской базе Кингс-Бей в Джорджии.

Третий вариант предусматривает переговоры с независимой Шотландией и наделение баз ВМС Фаслейн и Кулпорт на территории региона статусом британских заморских территорий. Этот вариант получил название «ядерный Гибралтар».

При этом, как указано в материале, наиболее привлекательным предстает второй вариант действий — с размещением подлодок в США и Франции, — поскольку он не потребует капитальных инвестиций.

Но с политической точки зрения разместить национальный ядерный щит за пределами страны будет сложно, отмечает газета. Ведь это поставит вопрос о суверенитете Лондона над своей обороной.

Минобороны Великобритании не стало комментировать планы на случай непредвиденных обстоятельств после возможного отделения Шотландии.