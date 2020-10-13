Отделение милиции в Минске забросали «коктейлями Молотова». Видео

По данным милиции, нападение произошло 13 октября, в районе 05:00.

«На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью. Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным», — написала Чемоданова.

Момент пожара на территории отделения милиции попал на видео.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители изучают обстоятельства нападения и ищут тех, кто мог это сделать.

В Белоруссии уже третий месяц не стихают протесты, которые часто заканчиваются стычками с силовиками. Это началось 9 августа, после того как ЦИК опубликовал результаты президентских выборов в республике. По данным Центризбиркома, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% населения. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы крупных городов.

12 октября в Минске прошел марш пенсионеров. Милиционерам пришлось применить светошумовые патроны, так как протестующие начали бросаться бутылками и палками.