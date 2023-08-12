Мир 12 августа 2023, 11:22 «Отдать его под суд!» Поляков ужаснули слова Дуды о России и США Пользователи Х пришли в ужас от слов президента Польши Дуды о России и США Официальный сайт президента Украины

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Польские пользователи соцсети Х (бывший Twitter) были в шоке от слов президента своей страны Анджея Дуды о необходимости остановить ВС России на Украине, чтобы избежать гибели солдат из США. Один из пользователей заявил, что американские солдаты «никогда не будут сражаться за европейцев».

«Пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда, <…> ты годен только для того, чтобы отдать тебя под суд», — заметил другой.

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Третий призвал не искать в США «искупителя и спасителя» от ошибок Европы и отметил, что США будут готовы пролить кровь своих солдат только тогда, когда «прибыль будет выше» их жизней.

Поводом для обсуждения стало заявление Дуды американскому изданию The Washington Post о том, что «российский империализм» можно остановить без особых затрат, поскольку не гибнут солдаты США. Также он внезапно признал, что ВСУ пока не способны на решительное контрнаступление против ВС России. Западной техники и боеприпасов явно недостаточно для реализации целей, отметил Дуда.