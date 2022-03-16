Отдали все из своих запасов и пытались успокоить. Житель Волновахи рассказал об отношении бойцов ДНР к мирному населению

При освобождении Волновахи бойцы ДНР предлагали помощь местным жителям. Людям военные передали все необходимое, причем из собственных запасов.

Рассказ одного из горожан привел в своем Telegram-канале RТ. Мужчина отметил, что сначала увидел разведчиков.

«Нас вызвали наверх, посмотрели, что мы гражданские. <…> [Спрашивали], может, лекарства [нужны], воды, покушать. То, что было у них, они все нам отдали», — заявил житель Волновахи.

Военные, добавил он, сразу же поинтересовались о нуждах мирного населения и пытались успокоить людей.

Силы ДНР взяли Волноваху под контроль 11 марта. Город был важен со стратегической точки зрения — он в том числе открывал дорогу на Мариуполь. Жители рассказывали, как украинская армия сама разрушила населенный пункт.

На автовокзале Волновахи остался целым танк Т-34 — монумент воинам Великой Отечественной войны.