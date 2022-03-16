Отдали все из своих запасов и пытались успокоить. Житель Волновахи рассказал об отношении бойцов ДНР к мирному населению
В освобожденной Волновахе бойцы ДНР сразу предложили помощь жителям
При освобождении Волновахи бойцы ДНР предлагали помощь местным жителям. Людям военные передали все необходимое, причем из собственных запасов.
Рассказ одного из горожан привел в своем Telegram-канале RТ. Мужчина отметил, что сначала увидел разведчиков.
«Нас вызвали наверх, посмотрели, что мы гражданские. <…> [Спрашивали], может, лекарства [нужны], воды, покушать. То, что было у них, они все нам отдали», — заявил житель Волновахи.
Военные, добавил он, сразу же поинтересовались о нуждах мирного населения и пытались успокоить людей.
Силы ДНР взяли Волноваху под контроль 11 марта. Город был важен со стратегической точки зрения — он в том числе открывал дорогу на Мариуполь. Жители рассказывали, как украинская армия сама разрушила населенный пункт.
На автовокзале Волновахи остался целым танк Т-34 — монумент воинам Великой Отечественной войны.