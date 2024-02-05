Мир 05 февраля 2024, 02:58 «Отдали инициативу». В США рассказали о проблемах ВСУ на поле боя NYT: ВСУ потеряли инициативу на поле боя РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российской армии. Об этом написала американская газета The New York Times.

По данным издания, ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов. На некоторых участках линии боевого соприкосновения российские силы выпускают в пять раз больше снарядов. Недостаток боеприпасов Украина пытается компенсировать беспилотниками, но они не столь эффективны.

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ВСУ также испытывают проблемы с личным составом и комплектующими для ремонта и обслуживания бронетехники. Из-за этого украинская армия ушла в оборону и не пытается наступать.

«Они отдали инициативу России», — сделали вывод журналисты.

Один из украинских военных признался американскому изданию, что главная цель ВСУ сейчас — держать имеющиеся позиции.

Ранее бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что украинские генералы в своих докладах лгали руководству страны о ситуации на линии боевого соприкосновения. В частности, военачальники искажали данные о дефиците боеприпасов, потерях личного состава и слабом взаимодействии украинских подразделений.