Мир 15 января 2024, 12:38 «Отдает желтизной». Военный аналитик оценил вбросы о возможной войне России и НАТО Военный аналитик Коротченко: вброс Bild о войне НАТО и России отдает желтизной РИА «Новости»

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Информация о якобы планирующейся в 2025 году войне НАТО с Россией, которую тиражируют на Западе, — не более чем просто вымысел желтой прессы. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил военный аналитик Игорь Коротченко.

«Данная публикация отдает желтизной, которой славится Bild. Россия целиком и полностью сосредоточена на целях и задачах специальной военной операции», — подчеркнул собеседник агентства.

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Аналитик обратил внимание, что после окончания СВО Россия будет занята развитием и налаживанием всего комплекса связей со странами глобального Юга. Напряженность в отношениях с НАТО, по его словам, останется, но в формате холодной войны.

«Приводить ее в горячую фазу Москва точно не намерена», — указал Коротченко.

Немецкий таблоид Bild в своей публикации о якобы подготовке к возможной войне НАТО с Россией сослался на учебный сценарий, который, по его данным, подготовили в Минобороны Германии.