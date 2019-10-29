Отчеканенные к Brexit монеты переплавят в Британии

Чеканку британских монет в честь Brexit приостановили из-за новой отсрочки Подробнее

По данным издания, из-за переноса даты Brexit, который был намечен на 31 октября, тысячи монет номиналом в 50 пенсов (порядка 40 рублей) будут переплавлены. Представители Министерства финансов заверили, что памятные монеты все-таки будут выпущены и войдут в обращение, но только после того, как страна официально выйдет из состава Евросоюза. Отмечается, что ограниченная партия этих монет (10 тысяч) будет предложена коллекционерам. Цена одной монеты — 10 фунтов стерлингов (чуть больше 800 рублей).