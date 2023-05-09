Мир 09 мая 2023, 22:52 «Отчаявшийся в край». Планы Зеленского раскрыли в США на фоне огромных потерь ВСУ Полковник Макгрегор: Зеленский намерен втянуть США в конфликт с Россией на Украине РИА «Новости»

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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Сакгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть США в конфликт с Россией. В своем блоге на YouTube-канале военный сообщил, что ВСУ несут огромные потери.

По словам Макгрегора, ВСУ потеряли убитыми более 300 тысяч человек.

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«Потери у них невосполнимые, поэтому на данный момент у нас есть отчаявшийся в край режим в Киеве, который будет делать все что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в конфликт [с Россией] на своей стороне», — сказал эксперт.

Месяц назад главком ВСУ Валерий Залужный озвучил потери Украины в СВО. В разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли он сообщил о гибели 250 тысяч военных.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что с каждым днем растет риск гибели украинского лидера Владимира Зеленского. Американец отметил, что глава Украины может расстаться с жизнью из-за стремления удержать власть. И чем дольше Зеленский будет оставаться у власти, тем быстрее он погибнет.