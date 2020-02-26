Отчаявшийся мужчина поджег себя, чтобы обратить внимание Зеленского на свои проблемы

В Киеве мужчина поджег себя перед офисом президента Украины Владимира Зеленского. Очевидцы тут же потушили огонь и вызвали скорую помощь, мужчина в больнице.

Мужчина облил себя бензином и выскочил перед толпой, которая в этот момент собралась на митинг. В среду возле офиса Зеленского устроили митинг две группы: медики, выступавшие против ликвидации больниц и урезания зарплат, и неизвестные с плакатами «Отдайте стадион общине».

Как выяснил сайт 112.ua, мужчина не был связан ни с одной из этих групп. Александр Бурлаков долгое время не может распаевать земельный участок в Сумской области и хотел таким образом привлечь внимание властей к своей проблеме.

В соцсетях появились видео, как находившиеся поблизости люди тут же бросились на помощь горевшему мужчине. Они уронили его на землю и начали сбивать огонь одеждой и украинским флагом. Потом ему удалось подняться и последовать вслед за медиками в карету скорой помощи.

По информации «Украинской правды», место происшествия окружила кольцом Нацгвардия.