25 апреля 2023, 17:32
«Отчаянный дед». Медведев оценил желание Байдена пойти на второй президентский срок
Зампред Совбеза России Медведев назвал выдвинувшего на второй срок Байдена отчаянным дедом
Решение действующего президента США Джо Байдена пойти на второй срок оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он назвал политика «отчаянным дедом».
Медведев добавил, что американским спецслужбам стоит задуматься о создании фальшивого чемоданчика с ядерной кнопкой на случай победы Байдена, чтобы избежать случайного запуска ракет.
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«Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — написал он.
Об участии в предвыборной гонке за кресло президента США в 2024 году Байден объявил во вторник, 25 мая. Видеозапись с его обращение появилась на официальном YouTube-канале.
Политик подчеркнул, что во время избрания на первый срок готовился к сражению за душу США. Эта борьба не остановилась, поэтому он выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы.
В паре с действующим американским лидером пойдет вице-президент США Камала Харрис. Она подчеркнула, что необходимо добиться усиления демократических институтов, а это возможно сделать только после переизбрания.
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