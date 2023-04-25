Мир 25 апреля 2023, 17:32 «Отчаянный дед». Медведев оценил желание Байдена пойти на второй президентский срок Зампред Совбеза России Медведев назвал выдвинувшего на второй срок Байдена отчаянным дедом The White House

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Решение действующего президента США Джо Байдена пойти на второй срок оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он назвал политика «отчаянным дедом».

Медведев добавил, что американским спецслужбам стоит задуматься о создании фальшивого чемоданчика с ядерной кнопкой на случай победы Байдена, чтобы избежать случайного запуска ракет.

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«Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», — написал он.

Об участии в предвыборной гонке за кресло президента США в 2024 году Байден объявил во вторник, 25 мая. Видеозапись с его обращение появилась на официальном YouTube-канале.

Политик подчеркнул, что во время избрания на первый срок готовился к сражению за душу США. Эта борьба не остановилась, поэтому он выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы.

В паре с действующим американским лидером пойдет вице-президент США Камала Харрис. Она подчеркнула, что необходимо добиться усиления демократических институтов, а это возможно сделать только после переизбрания.