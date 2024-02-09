Мир 09 февраля 2024, 10:20 Отчаянное положение ВСУ на фронте признали на Западе FT: ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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На Западе признают, что ситуация Вооруженных сил Украины на передовой гораздо хуже, чем они признают. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских и натовских дипломатов.

«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают», — указал представитель Североатлантического альянса.

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Американские и европейские чиновники предупредили, что у ВСУ критически не хватает артиллерийских боеприпасов из-за отсутствия обещанного вооружения со стороны Запада. А задержка помощи от конгресса США может создать «воздушный пузырь» в цепочке поставок Украине, подчеркнул военный чиновник.

Еще один европейский дипломат, как уточнила газета, заявил, что риск дефицита военных поставок стал «главным переживанием» первой половины 2024 года. По словам собеседника Financial Times, ВСУ будет трудно удержать даже нынешние позиции.

Украинское издание «Страна.ua» спрогнозировало крах для всей страны, если национальная армия продолжит боестолкновения. По словам авторов материала, государство остро нуждается в перемирии.