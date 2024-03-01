Мир 01 марта 2024, 11:50 Отбор судей в КС начали на Украине из-за проблемы с легитимностью Зеленского Зеленский начал отбирать судей для КС из-за вопросов о своей легитимности Global Look Press

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Конкурсный отбор на должность судей в Конституционный суд начался на Украине. Указ Владимира Зеленского об этом опубликовали на сайте президента.

Зеленский распорядился учредить комиссию, на которую возложат ответственность за выбор кандидатов. В ее состав вошли пять человек из числа специалистов в области права и преподавателей. Действующее украинское законодательство предусматривает назначение президентом шести из 18 судей.

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Отбор судей связан с запросом офиса Зеленского о легитимности его пребывания на посту президента. Судьи должны решить, может ли он находиться на посту после истечения своего срока в мае 2024 года.

Ранее экс-депутат Рады Валерий Карпунцов заявил, что возможный отказ Зеленского от проведения президентских выборов на Украине является поводом для возбуждения уголовного дела. Фактически это станет узурпацией власти, пояснил он.