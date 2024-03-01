01 марта 2024, 11:50
Отбор судей в КС начали на Украине из-за проблемы с легитимностью Зеленского
Зеленский начал отбирать судей для КС из-за вопросов о своей легитимности
Конкурсный отбор на должность судей в Конституционный суд начался на Украине. Указ Владимира Зеленского об этом опубликовали на сайте президента.
Зеленский распорядился учредить комиссию, на которую возложат ответственность за выбор кандидатов. В ее состав вошли пять человек из числа специалистов в области права и преподавателей. Действующее украинское законодательство предусматривает назначение президентом шести из 18 судей.
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Отбор судей связан с запросом офиса Зеленского о легитимности его пребывания на посту президента. Судьи должны решить, может ли он находиться на посту после истечения своего срока в мае 2024 года.
Ранее экс-депутат Рады Валерий Карпунцов заявил, что возможный отказ Зеленского от проведения президентских выборов на Украине является поводом для возбуждения уголовного дела. Фактически это станет узурпацией власти, пояснил он.
Владимир Зеленский
Суд
Украина
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