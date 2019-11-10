Сначала Канье Уэст заявил о планах баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Потом заговорили о возможном выдвижении и актрисы Анджелины Джоли. Почему селебрити так резко решили окунуться в политику, а спасение зверюшек отодвинули на задний план? Новые веяния прокомментировал для «360» политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

По данным на август, только от демократов около 250 человек заявили о своем желании баллотироваться на пост президента США. Сейчас это цифра должна быть больше, рассказал эксперт. И это еще не учтены другие оппоненты республиканцев — зеленые и либертарианцы.

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Речь шла даже о выдвижении от демократов Джоли. Актриса неслучайно могла бы пойти в политику: она — посол доброй воли ООН, ведет разные проекты. Благодаря раскрытию своей политической принадлежности звезды могут объявить о выходе нового проекта или заявить о каком-то событии с их участием. Соответственно, обозначение своей причастности к «неожиданно ставшему модному политическому направлению» — просто пиар какого-то проекта.

«С этой точки зрения подчеркнуть себя к какому-то политическому классу, хотя бы формально обозначить свою принадлежность… Многие представители шоу-бизнеса, киноиндустрии довольно часто на это идут, на каждых выборах заявляют», — отметил Синельников-Оришак.

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Трамп сделал модной тему политической повестки среди селебрити.

«Участвовать, обозначать какие-то свои политические позиции, выражаясь нашим языком, раньше было западло», — добавил американист.

До этого звезды — оппоненты действующей власти — занимались «зелеными» проектами и благотворительностью, спасали природу и зверюшек, боролись с голодом. Эти порывы были прерогативой шоу-бизнеса, рассказал собеседник «360». «А сейчас вот вернулись в повестку», — объяснил он. Теперь участие в политике превратилось в мейнстрим.

Синельников-Оришак не сомневается, что представители шоу-бизнеса не получат никаких шансов на победу в избирательной гонке. Хотя бы потому, что это затратно.